Μία σειρά από ερωτήματα, που αναμένεται να ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της δολοφονίας του 43χρονου ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού, καλούνται να απαντήσουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την προανακριτική έρευνα.

Αυτό καθώς οι ισχυρισμοί του 50χρονου, υπό πειθαρχικό έλεγχο, αρχιφύλακα και του 38χρονου Βούλγαρου ισοβίτη, για τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή, έχουν αρκετά… κενά. Πληροφορίες του newsbeast, μάλιστα, αναφέρουν ότι είναι τέτοιος ο σκεπτικισμός που κάποιοι μιλούν ανοιχτά ακόμη και για «παγίδα θανάτου» στον Αντώνη Παπαδάτο. Ας δούμε, όμως, τα 8 «καυτά» ερωτήματα που η απάντησή τους, ίσως δείξει τι ακριβώς συνέβη το απόγευμα της Κυριακής.

1) Για ποιο λόγο ο Αντώνης Παπαδάτος, που αρνείται ακόμη και την εκτέλεση για την οποία έχει καταδικαστεί, να θελήσει να χρεωθεί ακόμη έναν φόνο;

2) Πώς πέρασε τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας της φυλακής το περίστροφο και βρέθηκε στα χέρια του Αντώνη Παπαδάτου;

3) Ισχύει ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει έλεγχος στο κελί του 43χρονου ισοβίτη και δεν είχε βρεθεί τίποτα;

4) Γιατί ο 43χρονος ισοβίτης να αποπειραθεί να εκτελέσει τον 50χρονο αρχιφύλακα μπροστά σε τουλάχιστον έναν αυτόπτη μάρτυρα;

5) Πώς γνώριζε ο Αντώνης Παπαδάτος ότι ο αρχιφύλακας θα είναι στο συγκεκριμένο «τυφλό» σημείο του καταστήματος κράτησης;

6) Ισχύει ότι ο Αντώνης Παπαδάτος δεν πήγε μόνος του στο παλιό αρχιφυλακείο, αλλά ο 38χρονος Βούλγαρος του είπε ότι τον περιμένει ο αρχιφύλακας; Τι έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας;

7) Πώς ο 38χρονος Βούλγαρος αντιλήφθηκε τις κινήσεις του 43χρονου ισοβίτη και κατάφερε να τον αφοπλίσει πριν αυτός πατήσει τη σκανδάλη;

8) Από τη στιγμή που ο Αντώνης Παπαδάτος αφοπλίστηκε, γιατί έπρεπε να τον πυροβολήσει δύο φορές στο κεφάλι; Δεν μπορούσαν να τον ακινητοποιήσουν αλλιώς;

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό πως σε πολύ κοντινή απόσταση βρισκόταν ο διαβόητος Αλβανός ποινικός Αλκέτ Ριζάι, που όμως αρνείται ότι είδε κάτι. Επίσης, ο 50χρονος αρχιφύλακας, που φαίνεται πως σώθηκε από την παρέμβαση του 38χρονου Αλβανού ισοβίτη, φαίνεται πως είχε πειθαρχικά προβλήματα και μάλιστα είχε ζητηθεί η παραίτησή του. Ένα «κοκτέιλ» που ξενίζει ιδιαίτερα τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Τέλος, όπως σημειώνουν έμπειρες αστυνομικές πηγές, μία αναπαράσταση αλλά και η βαλλιστική εξέταση θα μπορούσαν να δώσουν τις απαντήσεις που για την ώρα αναζητούνται.