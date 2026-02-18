Με αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ελληνικής Αστυνομίας εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 18/02 στα Δικαστήρια Λαμίας ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η προσαγωγή του πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, καθώς κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία 43χρονου Έλληνα ισοβίτη, η οποία σημειώθηκε στο Αρχιφυλακείο το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Την ευθύνη για την πράξη έχει αναλάβει 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το θύμα επιχείρησε να επιτεθεί και να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα, ενώ στη συνέχεια στράφηκε και εναντίον του ίδιου.

Ο συλληφθείς παρέμεινε για ελάχιστο χρονικό διάστημα στην Εισαγγελία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Η κύρια ανάκριση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής

Δείτε βίντεο από την μεταγωγή του και την έξοδό του από τα Δικαστήρια Λαμίας:

Θυμίζουμε ότι για την Παρασκευή το πρωί έχει πάρει προθεσμία να απολογηθεί και ο 38χρονος Βούλγαρος, που πυροβόλησε και σκότωσε τον 43χρονο ισοβίτη στο γραφείο του Αρχιφύλακα.

Οι αντιφάσεις του Αρχιφύλακα

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή Live News, φέρεται να μπέρδεψε σοβαρές λεπτομέρειες, ενώ οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν στοιχεία που αμφισβητούσαν ή διέψευδαν τους ισχυρισμούς του.

Συγκεκριμένα, ο αρχιφύλακας φέρεται να κατέθεσε ότι ο νεκρός πήγε να τον σκοτώσει και στη συνέχεια να είπε πως «το θύμα δεν έκανε καμία απειλητική κίνηση προς τα εμένα».

Επίσης, κατέθεσε με βάση τις πληροφορίες, ότι «δεν είδα τρεις πυροβολισμούς, άκουσα τον πρώτο μόνο».

«Πώς μπορεί να δολοφονείται κάποιος μπροστά σου και να μη δεις;», φέρεται να ήταν το ερώτημα που τού απηύθυναν, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι στο δωμάτιο που έπεσαν οι πυροβολισμοί, είχαν απόσταση περίπου ενός μέτρου.

Ακόμη, ο αρχιφύλακας φέρεται να κατέθεσε ότι ο νεκρός ισοβίτης έκανε κίνηση να βγάλει όπλο από την μπλούζα του, αλλά κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι ο Αντώνης Παπαδάτος φορούσε κοντό σορτς και κοντομάνικο μπλουζάκι, χωρίς να φαίνεται ότι κουβαλάει όπλο ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο.

Έτσι, τόσο από τις καταθέσεις που λήφθηκαν όσο και από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι ο Αντώνης Παπαδάτος κλήθηκε να πάει στο παλιό -και «τυφλό» από κάμερες αρχιφυλακείο- από τον ισοβίτη που στη συνέχεια τον πυροβόλησε και τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, το περίστροφο φέρεται να πέρασε εντός του καταστήματος κράτησης ο 50χρονος αρχιφύλακας που τελούσε υπό παραίτηση για πειθαρχικούς λόγους.

Δείτε φωτογραφίες: