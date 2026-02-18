Με ένταλμα ανακριτή συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές Δομοκού για τη δολοφονία του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, καθώς φέρεται να υπέπεσε σε σοβαρές αντιφάσεις στην κατάθεση που έδωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή Live News, φέρεται να μπέρδεψε σοβαρές λεπτομέρειες, ενώ οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν στοιχεία που αμφισβητούσαν ή διέψευδαν τους ισχυρισμούς του.

Συγκεκριμένα, ο αρχιφύλακας φέρεται να κατέθεσε ότι ο νεκρός πήγε να τον σκοτώσει και στη συνέχεια να είπε πως «το θύμα δεν έκανε καμία απειλητική κίνηση προς τα εμένα».

Επίσης, κατέθεσε με βάση τις πληροφορίες, ότι «δεν είδα τρεις πυροβολισμούς, άκουσα τον πρώτο μόνο».

«Πώς μπορεί να δολοφονείται κάποιος μπροστά σου και να μη δεις;», φέρεται να ήταν το ερώτημα που τού απύθυναν, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι στο δωμάτιο που έπεσαν οι πυροβολισμοί, είχαν απόσταση περίπου ενός μέτρου.

Ακόμη, ο αρχιφύλακας φέρεται να κατέθεσε ότι ο νεκρός ισοβίτης έκανε κίνηση να βγάλει όπλο από την μπλούζα του, αλλά κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι ο Αντώνης Παπαδάτος φορούσε κοντό σορτς και κοντομάνικο μπλουζάκι, χωρίς να φαίνεται ότι κουβαλάει όπλο ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο.

Έτσι, τόσο από τις καταθέσεις που λήφθηκαν όσο και από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι ο Αντώνης Παπαδάτος κλήθηκε να πάει στο παλιό -και «τυφλό» από κάμερες αρχιφυλακείο- από τον ισοβίτη που στη συνέχεια τον πυροβόλησε και τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, το περίστροφο φέρεται να πέρασε εντός του καταστήματος κράτησης ο 50χρονος αρχιφύλακας που τελούσε υπό παραίτηση για πειθαρχικούς λόγους.