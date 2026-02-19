Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν αρχικά οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, όλα ξεκίνησαν όταν ο ισοβίτης Αντώνης Παπαδάτος, που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός επιχειρηματία και της συζύγου του στη Ζάκυνθο, φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή για να πάει στο παλιό -και «τυφλό» από κάμερες – αρχιφυλακείο, και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι. Εκείνη τη στιγμή, ο αρχιφύλακας βρισκόταν μαζί με άλλους δύο κρατούμενους, τον Βούλγαρο ισοβίτη και τον Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς των κρατουμένων, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον ισοβίτη, του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε. Χθες το απόγευμα, με ένταλμα ανακριτή, συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές Δομοκού για τη δολοφονία του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, καθώς φέρεται να υπέπεσε σε σοβαρές αντιφάσεις στην κατάθεση που έδωσε. Χθες το βράδυ εμφανίστηκε ο αρχιφύλακας στα Δικαστήρια Λαμίας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Την ευθύνη για την πράξη ανέλαβε ο Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος ομολόγησε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Σήμερα το πρωί η ανακρίτρια δεν αποδέχθηκε την εκδοχή του 50χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο Βούλγαρος βαρυποινίτης ενήργησε για να τον προστατεύσει και έτσι αποφάσισε τη σύλληψή του για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη.



Τα νέα στοιχεία που έρχονται σήμερα στο φως, περιγράφουν ένα σκηνικό κατά το οποίο ο Βούλγαρος μπορεί να ομολόγησε την δολοφονία του ισοβίτη, επειδή αποφυλακιζόταν και ενδεχομένως εκδίδονταν στην Ολλανδία για άλλη εγκληματική ενέργεια. Σήμερα ήρθε στην επιφάνεια και ο ισχυρισμός ότι την ώρα που λάβαινε χώρα το συμβάν, στον χώρο υπήρχαν κι άλλα άτομα, εκτός από τους τρεις που αρχικά γνωρίζαμε. Αν ισχύει αυτό, ερωτηματικά εγείρονται για το γεγονός ότι οι άλλοι τρεις έκρυψαν ότι υπήρχαν κι άλλοι στον χώρο.

Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το θύμα δεν ήθελε να πάει στο παλιό αρχιφυλακείο, ενώ τού είχε προταθεί κι άλλες φορές τον τελευταίο καιρό. Επιπλέον, υπήρχε καταγγελία προ μερικών ημερών ότι στο κελί του θύματος υπήρχαν όπλα και ύποπτα αντικείμενα, ωστόσο από την έρευνα βρέθηκε μόνο ένα κινητό.

Τέλος, οι νέες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι γινόταν ήδη έλεγχος σε βάρος του αρχιφύλακα. Τον Ιούνιο του 2024 είχε οριστεί να είναι αυτός που θα δίδασκε νέους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε θέματα ασφαλείας καταστημάτων κράτησης.

