Σε περισσότερες από 300 ανέρχονται οι παραβάσεις που καταγράφηκαν από χθες, Παρασκευή 20/2 το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21/2) από τα στελέχη της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και της Ομάδας Δίκυκλης Τροχαίας Αστυνόμευσης, βραδινές ώρες της Παρασκευής 20-02-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21-02-2026, προέβησαν σε στοχευμένους ελέγχους οχημάτων σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν: