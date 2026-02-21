Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το γκολ που πέτυχε ο Φράνσις Ενζαμπά της Εσενλέρ Εροκσπόρ στον αγώνα με την Ιγκντίρ για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας στην Τουρκία.

Η Εσενλέρ Εροκσπόρ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 στον εκτός έδρας αγώνα με την Ιγκντίρ και στο 79ο λεπτό κέρδισε φάουλ πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Φάουλ που ανέλαβε να εκτελέσει ο Ενζαμπά και… σκόραρε.

Με τον τερματοφύλακα να είναι εκτός θέσης, ο παίκτης των φιλοξενούμενων αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και δικαιώθηκε πανηγυρικά καθώς η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 0-3, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral στα social media.