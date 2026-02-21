Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου σε κατάστημα εστίασης στον οικισμό της Πανδρόσου στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δάπεδο τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν οκτώ άτομα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά στο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σημειώνεται πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με το fonirodopis.gr οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.