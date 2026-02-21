Τόσο η ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και η Original 21 καλούν τους φίλους της ομάδας να δώσουν δυναμικό παρών την Κυριακή (22/2) έξω από την Allwyn Arena, η οποία θα είναι άδεια λόγω τιμωρίας στον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Η Ένωση υποδέχεται την ομάδα της Βοιωτίας με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην 1η θέση της βαθμολογίας καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά στο τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, το παιχνίδι όμως δεν θα είναι καθόλου εύκολο, τόσο επειδή η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι εξαιρετική και βρίσκεται στην 4η θέση, όσο και επειδή οι εξέδρες θα είναι άδειες.

Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ και η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών μαζί με την ΠΑΕ καλούν τους Ενωσίτες να δώσουν δυναμικό παρών έξω από το γήπεδο.

«Αύριο η ORIGINAL 21 καλεί ΟΛΟΝ τον κόσμο να κιτρινίσει από τις 17.30 τα ιερά χώματα, να υποδεχτεί όπως της πρέπει την ομάδα, να δει τον αγώνα στις μεγάλες οθόνες που θα υπάρχουν και να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που μόνο αυτός ξέρει και μπορεί. Αύριο ΕΜΕΙΣ θα κρατήσουμε τον ΑΕΤΟ ψηλά. ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ», ανέφερε το μήνυμα της Original 21 και στη συνέχεια ήρθε και αυτό της ΠΑΕ, στο οποίο αναφέρονται τα εξής…

«Και την Κυριακή όλα Κιτρινόμαυρα στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Δίπλα στην ΑΕΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό, έξω από το γήπεδό μας.

Ραντεβού στην Πλατεία Αετού, από τις 17.00 με πρόγραμμα με dj, live performance, γιγαντοοθόνη, dancing show, pre game και post game events».