Με ανακοίνωσή του ο Πανιώνιος καταγγέλλει οργανωμένη πως άγνωστος εκτόξευσε κροτίδα-δυναμίτη προς τους οπαδούς του στον αγώνα με τη Μαρκό και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή την οποία οδηγούσε άλλο άτομο.

Η σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Νέας Σμύρνης, μετά το 0-0 με τη Μαρκό για τη 2η αγωνιστική των play off της Super League 2, αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει οργανωμένη δολοφονική ενέργεια που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μαρκό και συγκεκριμένα στο 80ο λεπτό, όταν άγνωστο άτομο ανέβηκε στην ταράτσα σχολικού κτιρίου που βρίσκεται πίσω από τις Θύρες 2 και 3 του γηπέδου, εκτόξευσε κροτίδα-δυναμίτη προς την θύρα 2 και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή την οποία οδηγούσε δεύτερο άτομο.

Η πράξη αυτή έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία. Δημιουργούνται σοβαρά και εύλογα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το περιστατικό ως ένα απλό επεισόδιο αλλά ως μια εγκληματική ενέργεια που στόχο είχε ανθρωπινες ζωές και τη σωματική ακαιρεοτητα των φιλάθλων μας. Ως Πανιώνιος θα κινηθούμε άμεσα νομικά και θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία μας, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Οι ευθύνες θα αναζητηθούν προς κάθε κατεύθυνση για αυτό το «τυφλό» χτύπημα βίας.

Η ασφάλεια των φιλάθλων μας ήταν, είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη».