Με γκολ των Μανσούρ και Γιουμπιτάνα ο Ατρόμητος νίκησε με 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας και εξακολουθεί να ελπίζει για είσοδο στην 8άδα, με την ομάδα της Αρκαδίας, από την άλλη πλευρά, να βρίσκεται στην προτελευταία θέση.

Από τα πρώτα λεπτά ήταν σαφές ότι οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα, ήταν αυτοί που έκαναν παιχνίδι και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ είχε ευκαιρίες, τις έχασε αλλά στο 27′ όλα έγιναν σωστά.

Ο Γιουμπιτάνα σέντραρε και ο Μανσούρ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για το 0-1, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να αντιδράσουν και τους Περιστεριώτες να διατηρούν τον έλεγχο και να πιέζουν για δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχαν πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 41′ ο Ατρόμητος βγήκε ωραία στην αντεπίθεση και ο Γιουμπιτάνα με ωραίο πλασέ έγραψε το 0-2, βάζοντας βάσεις νίκης για την ομάδα του.

Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν, οι φιλοξενούμενοι έδωσαν χώρο στους γηπεδούχους στο δεύτερο ημίχρονο, κρατώντας εύκολα το σκορ. Ο Αστέρας είχε την κατοχή της μπάλας αλλά δεν είχε ουσία στο παιχνίδι του, καθώς δεν μπορούσε να γίνει απειλητικός.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς κατάφερε, τελικά, να μειώσει σε 1-2 στο 79′ με εκπληκτικό γκολ του Μπαρτόλο από μακριά, ο Ατρόμητος όμως διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση στα τελευταία λεπτά και πήρε τη νίκη.

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Τσίκο (64’ Γκονζάλες), Γιαμπλόνσκι, Μουνιόθ (80’ Τζανδάρης), Κετού (80’ Χαραλαμπόγλου), Μίτροβιτς (56’ Καλτσάς), Μπαρτόλο, Μακέντα.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (90’ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (70’ Πνευμονίδης), Μουντές, Ούρονεν, Μπάκου (70’ Ουκάκι), Μανσούρ, Τσούμπερ (80’ Τσαντίλας), Μουτουσάμι.