Το αήττητο σερί επτά αγώνων έλαβε τέλος για τη Λεβερκούζεν καθώς ηττήθηκε με 2-0 από την Ουνιόν Βερολίνου εκτός έδρας, για την 23η αγωνιστική της Bundesliga, λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στο Champions League.

Ο Κάσπερ Χιούμλαντ έκανε αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με αυτή που παρέταξε στο Καραϊσκάκη και περίμενε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, στο 28ο λεπτό όμως η ομάδα του έμεινε πίσω στο σκορ.

Ο Κεντίρα με ωραίο τρόπο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Ουνιόν, η οποία αμυνόταν σωστά, δεν επέτρεπε στη Μπάγερ να γίνει πραγματικά επικίνδυνη και παράλληλα είχε κάποιες φάσεις στις οποίες θα μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ.

Τελικά δεν το έκανε, κράτησε όμως το 1-0 και έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της Λεβερκούζεν, η οποία την Τρίτη (24/2) θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς της νίκης της με 2-0 στο Φάληρο.