Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ακυρωθεί το Finalissima ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή.

Η αναμέτρηση μεταξύ της κατόχου του Κόπα Αμέρικα, Αργεντινής, και της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ισπανίας, είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο «Λουσάιλ» της Ντόχα, ωστόσο οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια.

Παράλληλα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής έστειλε τελεσίγραφο, ζητώντας ο αγώνας να διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου σε ουδέτερο έδαφος, διαφορετικά η αναμέτρηση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η AFA κατέθεσε τελική αντιπρόταση για τη διοργάνωση του αγώνα, επιμένοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί λύση που δεν διασφαλίζει την απόλυτη ουδετερότητα της έδρας.

Μετά από ημέρες έντονων διαβουλεύσεων ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, η τελευταία αυτή προειδοποίηση δημιουργεί πλέον σοβαρές αμφιβολίες για το αν τελικά θα διεξαχθεί το παιχνίδι.