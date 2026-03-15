Αν ρίξει το κασέ του ο Ποντένσε…

Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, όπου έκλεισε το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Ελ Κααμπί και σειρά θα πάρει το θέμα του Ποντένσε. Όχι άμεσα όμως. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κρατήσουν τον Πορτογάλο εξτρέμ, για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει ο ίδιος να ρίξει το κασέ του. Ο Ποντένσε παίρνει 6 εκατ. ευρώ ετησίως αυτή τη στιγμή, με την Αλ Σαμπάμπ να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του ποσού. Για να τον αγοράσει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει ο Πορτογάλος να ρίξει κατά πολύ τις απαιτήσεις του. Από τον ίδιο εξαρτάται δηλαδή, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το τι θα γίνει τελικά. Χρόνος πάντως υπάρχει καθώς με αυτό το θέμα θα ασχοληθούν οι Πειραιώτες προς το τέλος της σεζόν.

Από τον Γκατσίνοβιτς εξαρτάται

Συνεχίζω με την ΑΕΚ, όπου επίσης είναι ανοιχτό ένα θέμα ανανέωσης συμβολαίου και συγκεκριμένα αυτό του Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός χαφ ήταν εξαιρετικός στο 4-0 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να κερδίσει νέο συμβόλαιο. Να συνεχίσει με ανάλογες εμφανίσεις μέχρι και το τέλος της σεζόν. Ο Νίκολιτς εκτιμά πολύ τον Γκατσίνοβιτς και την ικανότητά του να βοηθάει και σε άλλες θέσεις, θέλει όμως σταθερότητα από αυτόν. Αν ο 31χρονος Σέρβος είναι καλός μέχρι και το τέλος της σεζόν, μπορεί να υπάρξει ανατροπή δεδομένων και να έχουμε ανανέωση του συμβολαίου του.

Θέλει Ελλάδα ο Σάλιακας

Κρούση και στις τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες, όπως μαθαίνω, έχει κάνει ο Σάλιακας και περιμένει να δει αν θα υπάρξει ενδιαφέρον και από πού. Ο 29χρονος δεξιός μπακ-χαφ θα αποχωρήσει από τη Ζανκτ Πάουλι καθώς το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν και θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Υπήρξαν επομένως, από το περιβάλλον του, κρούσεις προς τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, με την ελπίδα να υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον από κάποια εξ αυτών. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, δεν αποκλείεται όμως να υπάρξουν εξελίξεις τους επόμενους μήνες.

«Πετάει» ο Ταμπόρδα

Σε πρωταγωνιστή για τον Παναθηναϊκό εξελίσσεται ο Ταμπόρδα, ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολα στους πρώτους του μήνες στην Ελλάδα. Τώρα όμως όλα είναι μια χαρά για τον Αργεντίνο, ο οποίος απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Ο Αργεντίνος έδειξε χαρακτήρα όταν το κλίμα δεν ήταν καλό για τον ίδιο, επέμεινε ότι δεν ήθελε να φύγει με δανεισμό, δούλεψε πολύ για να πείσει ότι αξίζει μία ευκαιρία και τελικά φτάσαμε στο σημείο να αναλαμβάνει να εκτελέσει το πέναλτι στον αγώνα με τη Μπέτις, ενδεικτικό κι αυτό της ψυχολογίας του. Οι «πράσινοι» είχαν δώσει πολλά λεφτά για να τον αποκτήσουν και ο Μπενίτεθ φροντίζει ώστε η επένδυσή τους να πιάσει τόπο, με τον κόσμο να λατρεύει τον Αργεντίνο.

Ράιτ για Παναθηναϊκό

Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό υπάρχει ξανά αισιοδοξία μετά την επιστροφή του Λεσόρ, ο οποίος είναι και ο μόνος σέντερ με σίγουρη θέση στην ομάδα και την επόμενη σεζόν. Ο Φαρίντ αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα και για τον Χολμς, ο οποίος έχει και βαρύ συμβόλαιο. Οι «πράσινοι» θέλουν να αλλάξουν τους άλλους σέντερ πλην Λεσόρ και το όνομα του Ράιτ… ψιθυρίζεται τις τελευταίες μέρες ξανά. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Ζαλγκίρις ήταν στο OAKA πριν λίγες εβδομάδες για να δει από κοντά παιχνίδι του Παναθηναϊκού και δεν θα έλεγε «όχι» στο να επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του. Κάθε άλλο…

Όλοι καλοβλέπουν τον ΠΑΟΚ

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος παίζει στη Νάπολι φέτος και τα πάει πολύ καλά, είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ με τους υποψήφιους στόχους για τη νέα σεζόν. Ο παίκτης αρέσει στον Τρινκιέρι, ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Μυστακίδη καθώς καταστρώνουν τα πλάνα τους για το καλοκαίρι. Οικονομικό θέμα δεν υπάρχει φυσικά, ο Ιταλός προπονητής ξέρει ότι θα έχει μεγάλο μπάτζετ στη διάθεσή του, οπότε το θέμα του Μήτρου-Λονγκ εξαρτάται αποκλειστικά από τον Τρινκιέρι. Αν αποφασίσει ότι τον θέλει στην ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει χωρίς πολλά-πολλά. Μέχρι και το τέλος της σεζόν πάντως θα γραφτούν πολλά ονόματα για τους «ασπρόμαυρους», τους οποίους καλοβλέπουν πλέον όλοι οι μάνατζερ.