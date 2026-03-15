Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ έγιναν έρευνες και σε σπίτια.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, υπενθυμίζεται ότι τρεις δράστες είχαν ανοίξει πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο σημείο 7 κάλυκες.