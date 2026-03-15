Ο ΠΑΟΚ θα μπει στην εποχή Αντρέα Τρινκιέρι από το καλοκαίρι, καθώς ο έμπειρος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετίας με τους Θεσσαλονικείς και ήδη κοιτάζει για την ενίσχυσή του.

Μάλιστα, δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Ναζ Μήτρου–Λονγκ για τη νέα σεζόν.

Τη φετινή σεζόν ο 32χρονος γκαρντ αγωνίζεται στη γειτονική χώρα με τη φανέλα της Νάπολι, έχοντας κατά μέσο όρο 14.2 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ σε 18 αναμετρήσεις.

Ο Μήτρου Λονγκ γνωρίζει καλά τα ελληνικά γήπεδα, καθώς ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού σε δύο σεζόν (2023-24, 2024-25).