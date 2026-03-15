Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας για την Basket League, με τον Εβάν Φουρνιέ να αποβάλλεται στα μισά της δεύτερης περιόδου, μετά από φραστικό επεισόδιο με οπαδό του Πανιωνίου.

Ο Γάλλος γκαρντ των Πειραιωτών έκανε βήματα σε μια φάση του αγώνα, με τον οπαδό του Πανιωνίου να του μιλάει, ενώ λίγο αργότερα που έβαλε τρίποντο ο διάλογος ανάμεσά τους συνεχίστηκε.

Εκεί η κατάσταση ξέφυγε, υπήρξε ένταση στο παρκέ, με τους τον Φουρνιέ να αποβάλλεται και τον οπαδό του Πανιωνίου να αποχωρεί από το γήπεδο συνοδεία των ανθρώπων ασφαλείας.

