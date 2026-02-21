Ο Άλεκ Πίτερς δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό έπειτα από απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τη σύζυγό του να αντιδρά με αναρτήσεις στα social media.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίζεται επί μια τετραετία στους «ερυθρόλευκους» και για πρώτη φορά ο προπονητής δεν τον συμπεριέλαβε στην εξάδα των ξένων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Ο Μπαρτζώκας αποφάσισε να δηλώσει τρεις σέντερ και να αφήσει εκτός τελικού τον Πίτερς, η σύζυγος του οποίου αντέδρασε αναρτώντας στα social media στιγμιότυπα από αγώνες του φετινού πρωταθλήματος στους οποίους ο παίκτης του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP.