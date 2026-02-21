Η New York Times επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των γεωπολιτικών κινδύνων μιας πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν σαφώς πιο επικίνδυνο και σύνθετο σε σύγκριση με μια επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η διαφορά δεν είναι μόνο στρατιωτική αλλά βαθιά γεωπολιτική, με ενδεχόμενες συνέπειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παγκόσμια ασφάλεια και την ενεργειακή σταθερότητα.

Η στρατιωτική ισχύς και η ικανότητα αντιποίνων

Σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, το Ιράν διαθέτει εκτεταμένες ένοπλες δυνάμεις, ανεπτυγμένο πυραυλικό πρόγραμμα και δίκτυο περιφερειακών συμμάχων και παραστρατιωτικών οργανώσεων.

Αναλυτές που επικαλείται η NYT σημειώνουν ότι οποιοδήποτε πλήγμα θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση αντίδραση όχι μόνο στο έδαφος του Ιράν, αλλά και μέσω συμμάχων του σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης

Η γεωγραφική θέση του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ — κομβικό σημείο για τη διακίνηση πετρελαίου — αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο διεθνούς οικονομικής αναταραχής.

Μια στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να συμπαρασύρει και άλλες δυνάμεις της περιοχής, μετατρέποντας μια περιορισμένη επιχείρηση σε πολυμέτωπη σύγκρουση.

Διαφορετικό γεωπολιτικό βάρος από τη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα, αν και πολιτικά ασταθής τα προηγούμενα χρόνια, δεν διαθέτει την ίδια στρατιωτική εμβέλεια ούτε την ίδια στρατηγική επιρροή σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Κατά την ανάλυση της New York Times, μια επιχείρηση εκεί — όσο περίπλοκη κι αν είναι — δεν θα είχε τον ίδιο κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης ή παγκόσμιου οικονομικού αντίκτυπου.

Η βασική θέση που αναδεικνύεται είναι ότι μια στρατιωτική επίθεση στο Ιράν δεν θα αποτελούσε «περιορισμένης κλίμακας» ενέργεια, αλλά ενδεχομένως την απαρχή μιας αλυσιδωτής γεωπολιτικής κρίσης.