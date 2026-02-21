Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις πληροφορίες τωνδιεθνών μέσων να αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον έχει ολοκληρώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για ενδεχόμενα στρατιωτικά πλήγματα ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση.

Στρατιωτική κινητοποίηση στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters και του Associated Press, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, μετακινώντας ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία. Στην περιοχή επιχειρεί ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ κατευθύνεται και το USS Gerald R. Ford, το οποίο εισήλθε στη Μεσόγειο εν μέσω αυξανόμενης έντασης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το CNN, αναφέρουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε πλήρη ετοιμότητα και θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε «περιορισμένα αλλά στοχευμένα πλήγματα» κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τον Λευκό Οίκο.

Έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη

Την ίδια ώρα, διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σαφές αποτέλεσμα. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί στρατιωτικών φιλοδοξιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί εντός του μήνα στο Ισραήλ για επαφές με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Στην Ουάσινγκτον καταγράφονται ήδη αντιδράσεις στο ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής χωρίς σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη αποσταθεροποίηση της περιοχής, με πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, πραγματοποιώντας στρατιωτικές ασκήσεις και ενισχύοντας κρίσιμες υποδομές, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος.

Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η τελική απόφαση του προέδρου Τραμπ αναμένεται άμεσα. Διπλωματικές πηγές δεν αποκλείουν νέα επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο η στρατιωτική προετοιμασία έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς εντός αυτού του χρονικού πλαισίου αναμένονται εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τις ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο.