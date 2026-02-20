Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες φέρεται έχουν απομακρυνθεί από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το The New York Times, επικαλούμενο ανώνυμους αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι προσωπικό έχει επίσης εκκενωθεί από βάσεις στο Μπαχρέιν όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, και ότι πλέον δεν υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα σε βάσεις στο Ιράκ, τη Συρία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κίνηση αυτή θεωρείται προληπτικό μέτρο εν όψει ενδεχόμενης επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς αναμένεται ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να απαντήσει σε μια τέτοια ενέργεια στοχεύοντας αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή

Αργότερα, το Fox News διέψευσε το ρεπορτάζ, επικαλούμενο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως μετέδωσε, «οι ΗΠΑ δεν έχουν απομακρύνει εκατοντάδες στρατιώτες από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, ούτε έχουν εκκενώσει βάσεις στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται ο 5ος Στόλος».

Fox News has rejected a report earlier today from The New York Times, which claimed that “hundreds” of U.S. troops had been evacuated from Al Udeid Air Base in Qatar, and bases in Bahrain, home to the U.S. 5th Fleet, amid rising tensions with Iran. A well-place U.S. official said… — OSINTdefender (@sentdefender) February 20, 2026

Και η News Nation μετέδωσε ότι το Κεντρικό Διοικητήριο των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνείται κατηγορηματικά το δημοσίευμα των New York Times για εκκένωση στρατευμάτων από βάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο.

Η στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, με τα σενάρια να περιλαμβάνουν ακόμη και στοχευμένες επιθέσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται η προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, αν δοθεί εντολή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα στο Reuters λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης, αποκάλυψαν ότι ο στρατός εξετάζει περιορισμένα χτυπήματα ως πρώτη φάση, με στόχο να πιέσει το Ιράν για συμφωνία. Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μέσα σε λίγες ημέρες η Τεχεράνη θα έχει έτοιμο ένα προσχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά, το οποίο προτίθεται να αποστείλει στην Ουάσινγκτον.

Οι τελευταίες πληροφορίες έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενα ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση διάρκειας εβδομάδων, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε εγκαταστάσεις ασφαλείας αλλά και σε πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει πιο λεπτομερής και φιλόδοξος, ενόψει ενδεχόμενης απόφασης του Τραμπ, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσαν στο Ιράν ότι αναμένουν τον πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, τον περιορισμό του πυραυλικού του προγράμματος και τη διακοπή της στήριξης σε οργανώσεις-πληρεξούσιους, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε στο MSNBC ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει ποτέ μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου από την Τεχεράνη.

Ο Γουόλτς ανέφερε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων οι Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και Μάρκο Ρούμπιο, έχουν επανειλημμένα τονίσει πως δεν υπάρχει λόγος το Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο σε ποσοστά 60% ή 90%, εκτός εάν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συζητήσεις που είχαν περιλάβει τη δημιουργία διεθνούς μηχανισμού με εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), καθώς και για ζητήματα που αφορούν το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα και τη στήριξη ένοπλων ομάδων στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων πληγμάτων κατά του Ιράν, καλώντας παράλληλα την ιρανική ηγεσία να διαπραγματευτεί μια «δίκαιη» συμφωνία.

Στο Κογκρέσο, οι βουλευτές Τζος Γκότχαϊμερ και Μάικ Λόουλερ ανακοίνωσαν ότι αντιτίθενται σε πρωτοβουλία που θα περιόριζε τη δυνατότητα του προέδρου να προχωρήσει σε στρατιωτική ενέργεια χωρίς ρητή έγκριση του νομοθετικού σώματος. Η πρόταση έχει κατατεθεί από τους Ρο Κάνα και Τόμας Μάσι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μεγάλο μέρος των σχεδιαζόμενων αεροπορικών δυνάμεών τους, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών F-35, από την άσκηση του ΝΑΤΟ Cold Response στη βόρεια Νορβηγία, λόγω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν, μετέδωσε η νορβηγική εφημερίδα Fremover.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νορβηγίας επιβεβαίωσαν στο Fremover ότι ορισμένες αμερικανικές δυνάμεις δεν θα συμμετάσχουν στην άσκηση και θα αναπροσανατολιστούν σε άλλες αποστολές.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στη Μέση Ανατολή εν μέσω του κινδύνου μιας ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η άσκηση θα συνεχιστεί με τις υπόλοιπες διαθέσιμες δυνάμεις.