Η Καλαμάτα νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό Β’ εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική των play off του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 και είναι στο +2 από τον Πανιώνιο που έμεινε στο 0-0 με τη Μαρκό.

Η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ κόντρα στους «ερυθρόλευκους» με γκολ του Μάντζη στο 23ο λεπτό και στο 47′ ήρθε το 0-2 από τον Τσέλιο, για να ακολουθήσει στο 53′ το 0-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με γκολ του Κατάλντι.

Γκέλα ο Πανιώνιος

Με αυτή τη νίκη η Καλαμάτα είναι ξανά μόνη στην 1η θέση και στο +2 από τον Πανιώνιο, ο οποίος υποδέχθηκε τη Μαρκό αλλά δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2 αγωνιστικές)

Καλαμάτα 28

Πανιώνιος 26

Μαρκό 18

Ολυμπιακός Β’ 15