Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (22/2) την ΑΕΛ εκτός έδρας για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του έξι παίκτες.

Οι «ασπρόμαυροι» αφήνουν πίσω τους την ήττα από τη Θέλτα στο Europa League και στρέφουν την προσοχή τους στο πρωτάθλημα, με νίκη στη Λάρισα να αποτελεί μονόδρομο για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Η προετοιμασία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκληρώθηκε το Σάββατο (21/2) και έξι παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι… Οι Κωνσταντέλιας και Ιβάνουσετς έκαναν ατομικό πρόγραμμα ενώ οι Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Λόβρεν έκαναν θεραπεία.

Κανείς τους, επομένως, δεν θα είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου, με τον Λόβρεν να υποβάλλεται σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως έχει μια διάταση πρώτου βαθμού στον έσω πλάγιο και το πόσο θα μείνει εκτός δράσης θα κριθεί από το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του στις θεραπείες.