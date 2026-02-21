Στο επίκεντρο έντονης καταιγίδας και χαλαζόπτωσης εξαιτίας της ανάπτυξης νέφους τύπου cumulonimbus βρέθηκε το Σάββατο (21/02) η νότια και ανατολική Αττική, εξηγεί σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

«Τα δορυφορικά δεδομένα κατέγραψαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην κορυφή του νέφους (περίπου −53°C), ένδειξη ότι η κορυφή έφτασε κοντά στα 10 χιλιόμετρα ύψος, ο αρνητικός ρυθμός ψύξης της κορυφής έδειξε ενεργή και ισχυρή ανοδική κίνηση στο εσωτερικό του νέφους, ενώ η διάρκεια ζωής του συστήματος και η φάση πλήρους ανάπτυξης (mature stage) επιβεβαιώνουν ότι δεν επρόκειτο για ένα σύντομο, παροδικό φαινόμενο αλλά για μια καλά οργανωμένη καταιγιδοφόρο δομή», τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Τα cumulonimbus (CB) χαρακτηρίζονται από έντονα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και δυναμικές μικροφυσικές διεργασίες στο εσωτερικό τους», εξηγεί ο κ. Καλλιάνος, προσθέτοντας ότι «οι ισχυρές ανοδικές κινήσεις επιτρέπουν στα υδροσταγονίδια να ανυψώνονται σε πολύ ψυχρά στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου παγώνουν και μπορούν να εξελιχθούν σε χαλαζόκοκκους πριν πέσουν στο έδαφος».

«Η καταγεγραμμένη πυκνή ηλεκτρική δραστηριότητα σχεδόν κατά μήκος των ακτών της νότιας Αττικής και οι υψηλές ανακλαστικότητες ραντάρ επιβεβαιώνουν την ένταση της καταιγίδας, η οποία παρήγαγε τοπικά ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, χαρακτηριστικά τυπικά ενός καλά ανεπτυγμένου και ενεργού cumulonimbus», σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Όπως αποτυπώνεται και στα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η νότια Αττική και η περιοχή του Πειραιά κατέγραψαν σημαντικά ύψη βροχόπτωσης, ενώ άλλες περιοχές της Αθήνας δεν ξεπέρασαν τα 0,5 χιλιοστά.

«Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχυρών καταιγίδων, όπως σήμερα, ο παρατηρητής στο έδαφος δεν διακρίνει οπτικά την πλήρη κατακόρυφη ανάπτυξη του cumulonimbus, διότι αυτό καλύπτεται από εκτεταμένα στρώματα μεσαίων και χαμηλών νεφώσεων. Ωστόσο, πάνω από το νεφικό αυτό “πέπλο” αναπτύσσεται η κύρια καταιγιδοφόρος δομή, η οποία σε ιδιαίτερα έντονες καταιγίδες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 35.000 – 40.000 πόδια (περίπου 10-12 km), αποκτώντας σημαντική κατακόρυφη έκταση και δυναμική ένταση», καταλήγει ο Γιάννης Καλλιάνος.

