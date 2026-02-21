Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τον Παναιτωλικό χάρη σε γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτσι και ανέβηκε στην 1η θέση και στο +1 από την ΑΕΚ, η οποία την Κυριακή (22/2) θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena.

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν στη συνέχεια την κατοχή της μπάλας και να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ψάχνοντας τον τρόπο για να γίνουν απειλητικοί και να φτάσουν στο γκολ. Αυτό, όμως, δεν ήταν και τόσο εύκολο.

Είτε επειδή δεν ήταν καλοί οι ίδιοι, είτε επειδή οι φιλοξενούμενοι αμύνονταν σωστά, το αποτέλεσμα ήταν οι Πειραιώτες να μην μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι, παρά το γεγονός ότι είχαν κατοχή μπάλας… 72% κάποια στιγμή, για να έρθει τελικά η λύση μέσω στημένης φάσης.

Στο 37′, δύο λεπτά μετά το δυνατό σουτ του Σιπιόνι που έφυγε ελάχιστα άουτ, ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Πιρόλα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ήταν το πρώτο γκολ του Ιταλού στόπερ για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι στο 43′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ταρέμι μετά την ωραία κάθετη του Τσικίνιο αλλά το τελείωμα του Ιρανού δεν ήταν καλό.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50′, ο Ταρέμι έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, μετά το γύρισμα του Κοστίνια, αγγίζοντας το 2-0, για να ακολουθήσει νέα ευκαιρία στο 52′ με τον Τσικίνιο που σούταρε πάνω στον Κουτσερένκο μετά την εντυπωσιακή ενέργεια του Αντρέ Λουίς.

Λίγα λεπτά μετά, στο 57′, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά το βολέ του Τζολάκη και προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Κουτσερένκο αλλά δεν τα κατάφερε, με το σκορ να παραμένει 1-0 και τον Παναιτωλικό να είναι ζωντανός.

Στο 65′ ο Αντρέ Λουίς προσπάθησε ξανά, αυτή τη φορά με πλασέ, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς κάποια μεγάλη φάση και με τους δύο προπονητές να κάνουν τις αλλαγές τους. Οι Αγρινιώτες προσπάθησαν να βγουν μπροστά στα τελευταία λεπτά και είχαν φάση στο 86′ με το σουτ του Σμυρλή που απέκρουσε ο Τζολάκης, για να έρθει αμέσως μετά το 2-0.

Στο 89′ ο Νασιμέντο έκανε ωραία ενέργεια και έδωσε όταν έπρεπε στον Γιαζίτσι, ο οποίος με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και «κλείδωσε» το τρίποντο για τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (83′ Ορτέγκα), Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Αντρέ Λουίς (83′ Γιαζίτσι), Ταρέμι (70′ Ελ Κααμπί).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Kουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν (71′ Νικολάου), Εστεμπάν, Ματσάν (82′ Μίχαλακ), Λομπάτο (54′ Σμυρλής), Ρόσα (54′ Άλεξιτς), Μπάντζι (82′ Γκαρθία).