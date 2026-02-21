Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε ευχαριστημένος, όπως είπε, από όσα έκανε ο Ολυμπιακός στη νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού και αναφέρθηκε και στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν στο Champions League, όπου η ομάδα του κυνηγάει μια μεγάλη ανατροπή.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τους τρεις βαθμούς κόντρα στους Αγρινιώτες με γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτσι, με τον Ισπανό προπονητή να είναι ικανοποιημένος, όπως είπε και στις δηλώσεις του.

«Θα έπρεπε να ήταν ένα παιχνίδι που θα το κερδίζαμε με πιο απλό και εύκολο τρόπο. Τελικά έπρεπε να υποφέρουμε στο τέλος γιατί αν και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο «ζωντανό» μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα είχαμε πολλές ευκαιρίες και το παιχνίδι θα έπρεπε να είχε «καθαρίσει» νωρίτερα. Δεν θα έχουμε σε όλα τα παιχνίδια τόσες ευκαιρίες, πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, μετά την ήττα με 0-2 στο Καραϊσκάκη.

«Έχουμε το παράδειγμα της Μακάμπι. Βέβαια, η Λεβερκούζεν είναι καλύτερη ομάδα από τη Μακάμπι, όμως όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Αν βάλουμε ένα γκολ στην αρχή τότε θα έχουμε πιθανότητες και θα το παλέψουμε», ήταν τα λόγια του.