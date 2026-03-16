Μια σοκαριστική δημοσκόπηση έγινε στο Ισραήλ και έδειξε ότι σχεδόν το 80% των πολιτών εμπιστεύεται τον στρατό, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ, αντί για την κυβέρνηση της χώρας στον χειρισμό του πολέμου στο Ιράν.

Η έρευνα έγινε από το Ινστιτούτο Πολιτικής για τον Εβραϊκό Λαό, με τα αποτελέσματα να αναδημοσιεύονται από την ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post.

Η έρευνα έδειξε ότι το 80% των Ισραηλινών εμπιστεύεται τη διοίκηση του IDF, ενώ μόνο το 54% εμπιστεύεται την κυβέρνηση.

Επίσης, παρόμοιο ποσοστό απάντησε ότι εμπιστεύεται τον Τραμπ ότι θα «κάνει το σωστό» όσον αφορά τις αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις, με ένα 75% να απαντά ότι έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη» στον Αμερικανό πρόεδρο.

Όσον αφορά τον πόλεμο, το 65% θεωρεί ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν θα βελτιώσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο πόλεμος κερδίζεται, μια αντίληψη που δεν είχε καταγραφεί εδώ και μήνες.

Οι απόψεις των Ισραηλινών για τη Γάζα

Μια άλλη πτυχή της έρευνας ήταν η ανάλυση των απόψεων των Ισραηλινών σχετικά με το πώς πρέπει να προχωρήσουν στη Γάζα, με μια σαφή πλειοψηφία να προτιμά να δοθεί χρόνος στη διπλωματική πρωτοβουλία που προώθησε ο Τραμπ πριν ληφθούν περαιτέρω στρατιωτικές αποφάσεις.

Η έρευνα δείχνει ότι το 59% των Ισραηλινών θεωρεί ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και να περιμένει μερικούς μήνες για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ενώ το 26% τάσσεται υπέρ της επανάληψης των εχθροπραξιών και της κατάκτησης των υπόλοιπων εδαφών στη Γάζα, και το 15% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.