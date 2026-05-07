Το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Αλεσάντρο Μπαστόνι παραμένει έντονο, καθώς ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα για την ενίσχυση της άμυνας ενόψει της νέας σεζόν. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, καθώς στο εσωτερικό των Καταλανών δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για την τελική επιλογή.

Ο Μπαστόνι θεωρείται από τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα ιδανική λύση για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος στο κέντρο της άμυνας, με μεγαλύτερη σταθερότητα και ποιότητα. Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης, καθώς ο προπονητής Χάνσι Φλικ έχει ζητήσει να εξεταστούν και άλλες επιλογές πριν ληφθεί οριστική απόφαση.

Ο Γερμανός τεχνικός δεν έχει απορρίψει την περίπτωση Μπαστόνι, αλλά έχει «παγώσει» προσωρινά την προώθησή της, καθώς προτεραιότητά του είναι ο Γιόσκο Γκβάρντιολ της Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο, η περίπτωσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού η αγγλική ομάδα δεν δείχνει διάθεση να τον παραχωρήσει, κάτι που περιπλέκει τον σχεδιασμό των Καταλανών.

Από την πλευρά της Ίντερ, η στάση είναι ξεκάθαρη. Ο Μπαστόνι θεωρείται βασικό και αναντικατάστατο κομμάτι του ρόστερ και του αγωνιστικού πλάνου, με τη διοίκηση να μην εξετάζει εύκολα το ενδεχόμενο πώλησης. Μόνο μια πρόταση που θα προσεγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να ανοίξει συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η Ίντερ δεν σκοπεύει να αποδυναμωθεί χωρίς σοβαρό αντάλλαγμα, καθώς μια πιθανή αποχώρηση του Μπαστόνι θα είχε σημαντικό αγωνιστικό και δομικό αντίκτυπο στην επόμενη ημέρα της ομάδας.