Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κηφισιά την Τετάρτη 6 Μαίου, όταν ένας 77χρονος έπεσε θύμα βίαιης ληστείας μέσα στην πολυκατοικία όπου διαμένει, με τους δράστες να τον ακινητοποιούν και να εισβάλλουν στο σπίτι του για να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Λίγο μετά τις 14:00, ο 77χρονος επέστρεφε στο σπίτι του και μπήκε στο υπόγειο γκαράζ της πολυκατοικίας, όπου τον περίμεναν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου, του έδεσαν τα χέρια με πλαστικά δεματικά και του έκλεισαν το στόμα με ύφασμα.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του και κατευθύνθηκαν στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο άρπαξαν 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση του θύματος. Αμέσως μετά διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δράστες να γνώριζαν εκ των προτέρων τόσο την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου όσο και το περιεχόμενό του, γεγονός που στρέφει τις έρευνες και προς το στενό περιβάλλον του 77χρονου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.