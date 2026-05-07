Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη τους για την υπόθεση της οικονομικής διαχείρισης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας εισηγείται με πρότασή του ο εισαγγελέας, Μαργαρίτης Κωστίμπας.

Με την πρότασή του, που αριθμεί 163 σελίδες, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών οι τρεις κατηγορούμενοι για βαρύτατα αδικήματα τα οποία αφορούν, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων, απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο εισαγγελέας, στην πολυσέλιδη πρότασή του, καταγράφει και αναλύει τα στοιχεία που προέκυψαν από τον διαχειριστικό έλεγχο στα ταμεία της οργάνωσης και καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου και η σύζυγός του «εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών-εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν δε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους».

Μάλιστα, διαπιστώνει ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών, καθώς οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα, το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία.

Στην πρόταση σημειώνεται πως από την έρευνα εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα, η οποία κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, δρούσε υπό την «πειθώ και φορτικότητα» του πατέρα Αντώνιου, μεταξύ των οποίων και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική θυρίδα λίγο πριν απομακρυνθεί από τη διοίκηση.

Επιπλέον, στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι μετά την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Κιβωτού του Κόσμου, σε προσωρινή διοίκηση, από τις 22 Νοεμβρίου 2022 η πρεσβυτέρα όφειλε να παραδώσει όσα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στην ΑΜΚΕ, αλλά εντούτοις κατόπιν παραινέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, δεν απέδωσε, αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Ο εισαγγελικός λειτουργός με την πρότασή του ζητά να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στους δύο κατηγορούμενους μετά την απολογία τους.

Σε κάθε περίπτωση τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο Αθηνών.