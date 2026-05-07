Ο Λούις Μίγια επανέρχεται δυναμικά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με ισπανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον των Πειραιωτών και ήδη κατατεθειμένη πρόταση για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την «AS», ο 31χρονος μέσος αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Χετάφε, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, καθώς υπάρχει κινητικότητα γύρω από το μέλλον του και διάθεση παραχώρησης.

Ο Ολυμπιακός δεν παίζει μόνος του στην υπόθεση, αφού απέναντί του βρίσκονται η Βιγιαρεάλ και η Μπέτις. Η πρώτη τον εξετάζει ως πιθανό αντικαταστάτη του Ντάνι Παρέχο στη μεσαία γραμμή, ενώ η δεύτερη έχει επίσης εκφράσει ισχυρό ενδιαφέρον για τον Ισπανό χαφ.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη κινηθεί επίσημα, καταθέτοντας πρόταση στη Χετάφε, η οποία κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό ένα ανταγωνιστικό μεταγραφικό σκηνικό για την περίπτωσή του.