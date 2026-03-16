Η γεωπολιτική σκακιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο αλλάζει ριζικά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη Λευκωσία για κρίσιμες πολεμικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή» που στοχεύει σε υποδομές στο Ιράν, η Ουάσιγκτον ζήτησε επίσημα από την Κυπριακή Δημοκρατία την παροχή διευκολύνσεων στον εναέριο χώρο της.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυπική, καθώς αφορά περιοχές στα βόρεια του νησιού, εκεί όπου η Τουρκία προσπαθεί επί δεκαετίες να επιβάλει τη δική της δικαιοδοσία μέσω του παράνομου κέντρου ελέγχου στην Τύμπου. Όπως ανέφερε η εκπομπή Live News, το αίτημα των Αμερικανών ήταν σαφές:

«Θέλουμε να δεσμεύσετε μια περιοχή στα βόρεια της περιοχής, γιατί αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν».

Η διαδικασία αυτή, που ολοκληρώθηκε με τον συντονισμό του Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήσει ουσιαστικά στον «κάλαθο των αχρήστων» το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα αλλά και την Τουρκία.

Το χρονικό της δέσμευσης και η ΝΟΤΑΜ A0332/26

Μετά το αμερικανικό αίτημα, οι αρχές της Δημοκρατίας εξέδωσαν τη ΝΟΤΑΜ A0332/26, η οποία ενεργοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 12 Απριλίου. Η περιοχή που δεσμεύτηκε σχηματίζει ένα πολύγωνο που ξεκινά από τις βόρειες ακτές της Κύπρου και εκτείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για τα νόμιμα όρια του FIR Κύπρου, εκείνα που αναγνωρίζει όλη η διεθνής κοινότητα πλην της Τουρκίας. Η επιλογή των ΗΠΑ να απευθυνθούν αποκλειστικά στη νόμιμη κυβέρνηση για επιχειρήσεις που δεν είναι απλές ασκήσεις, αλλά πραγματικές πολεμικές αποστολές, υπογραμμίζει τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου.