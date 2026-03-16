Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η δύναμή της και η δέσμευσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και την κάνει τόσο καλά, ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία, τα λέει όλα γι’ αυτήν», ανέφερε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Γουάιλς ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024 και θεωρείται ως μια από τους σημαντικότερους πολιτικούς συμβούλους του, διατηρώντας τον Λευκό Οίκο πιο «πειθαρχημένο» σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου.