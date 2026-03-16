Η Premier League επέβαλε κυρώσεις στην Τσέλσι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της, για οικονομικές παρατυπίες του Αγγλικού συλλόγου την περίοδο της ιδιοκτησίας του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή της διοργανώτριας αρχής του Αγγλικού πρωταθλήματος αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 12,6 εκατομμυρίων ευρώ, εξαιτίας παραβιάσεων κανονισμών που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια, τις πληρωμές μέσω τρίτων και ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα αποφασίστηκε άμεση απαγόρευση μεταγραφών για την ακαδημία του συλλόγου για χρονικό διάστημα εννιά μηνών. Επίσης, επιβλήθηκε απαγόρευση μεταγραφών για την πρώτη ομάδα για έναν χρόνο, με αναστολή για δύο χρόνια.

Από τη μεριά της η Τσέλσι αποδέχτηκε τις κυρώσεις που προέκυψαν από την έρευνα της Premier League για την περίοδο 2011-2018. Οι πληρωμές αυτές προέρχονταν από τρίτα πρόσωπα που συνδέονταν με τον σύλλογο και κατευθύνονταν προς ποδοσφαιριστές, μη εγγεγραμμένους ατζέντηδες, καθώς και άλλες εξωτερικές πλευρές.

Η υπόθεση πάντως δεν έχει κλείσει, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία από την FA, η οποία εξετάζει πιθανές επιπλέον παραβάσεις κανονισμών.