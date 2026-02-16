Θέτοντας ως προτεραιότητα τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για τους σπουδαστές και αποφοίτους τους, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ στοχεύουν να κερδίσουν για άλλη μια φορά το «στοίχημα» της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας διοργανώνοντας Career Fair την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, από τις 10.00 έως τις 19.00, στον σύγχρονο, πολυσυλλεκτικό χώρο εργασίας και εκδηλώσεων Τ16 (Τζαφέρη 16, Γκάζι).

Εξειδικευμένοι επαγγελματίες στο αντικείμενο της εύρεσης εργασίας & του recruiting θα «εφοδιάσουν» τους σπουδαστές και τελειόφοιτους των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με όλες τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις για την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας και τη μετέπειτα επαγγελματική τους επιτυχία.

Παράλληλα, οι σπουδαστές και απόφοιτοι των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ -αλλά και απόφοιτοι άλλων σχολών που αναζητούν εργασία- θα έχουν την ευκαιρία να:

συναντηθούν με πιθανούς εργοδότες

δώσουν συνεντεύξεις εργασίας on the spot

δικτυωθούν με κορυφαίους επαγγελματίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Career Fair πραγματοποιήθηκαν “Job Days by skywalker.gr” στις εγκαταστάσεις των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά & Γλυφάδα, με θέμα: «Πώς μιλάω για τον εαυτό μου χωρίς να αγχώνομαι: δικτύωση, συνέντευξη, πρώτη εντύπωση». Στόχος των Job Days ήταν η προετοιμασία νέων αποφοίτων και πτυχιούχων για το Career Fair και γενικότερα για τις συνεντεύξεις εργασίας που θα κληθούν να δώσουν στο μέλλον, επιχειρώντας τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους.

Οι μεγαλύτερες πολυεθνικές και εγχώριες επιχειρήσεις -όλες κορυφαίες στον κλάδο που δραστηριοποιούνται- συνθέτουν το εξαιρετικά ευρύ δίκτυο των 5.000 εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζονται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ.

Μέσω των στρατηγικών συνεργασιών τους, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ εξασφαλίζουν σε όλους τους σπουδαστές τους υψηλού επιπέδου πρακτική άσκηση –στις περισσότερες περιπτώσεις με αμοιβή!- ενώ παράλληλα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εργασία για τους χιλιάδες αποφοίτους τους, με συντριπτικό Ρεκόρ Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων: 98%!

Το Career Fair (Ημέρες Καριέρας) αποτελεί ακόμα μία πρωτοβουλία-θεσμό του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΛΦΑ, με την «υπογραφή» του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ!

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ CAREER FAIR ΤΩΝ ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ:

https://iekalfaedu.gr/career-fair

Για περισσότερες πληροφορίες: