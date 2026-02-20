Εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, έστειλαν η Μαρία Καρυστιανού, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, Μπέζας και η σύζυγος του Κοκκάλα, απαιτώντας «να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές των σορών, με προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι».

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από την Εισαγγελία να ορίσει πραγματογνωμοσύνη και εξέταση σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού και επισημαίνουν ότι οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα.

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών ανακάλεσε την παραγγελία της για άμεσες εκταφές για τα θύματα και αναμένεται να εξεταστούν οι πρόσφυγες των τριών συγγενών από το δικαστικό συμβούλιο.



















