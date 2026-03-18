Για την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, μίλησε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε φωτογραφία που εντοπίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 23χρονου δράστη.

«Δεν ξέρω αν αυτό είναι μαχαίρι ή ξιφολόγχη», σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης, τονίζοντας ότι ενδέχεται να πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το περιστατικό δεν έχει απλώς χαρακτηριστικά οπαδικής βίας, αλλά είναι ξεκάθαρη περίπτωση οπαδικής βίας.

«Πρόκειται για σκληροπυρηνικούς οπαδούς, οι οποίοι όταν συναντώνται οδηγούνται σε βίαιες συγκρούσεις με ξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα», είπε επίσης ο ίδιος και επισήμανε ότι υπάρχουν πολλά προγραμματισμένα ραντεβού οπαδών, τα οποία συχνά δεν καταγγέλλονται στην αστυνομία. Μάλιστα, όπως είπε «αν δεν είχε υπάρξει νεκρός, το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να μην γινόταν ποτέ γνωστό».

Επιπλέον, καλεσμένος στο Mega, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους για ομάδες, την ώρα που άλλοι κερδίζουν εκατομμύρια «κλωτσώντας ένα τόπι».

Απολογείται σήμερα ο 23χρονος δράστης

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, ύστερα από νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 23χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 23χρονος, δέχθηκε επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων έξω από το σπίτι του και χρησιμοποίησε μαχαίρι σε κατάσταση άμυνας. Όπως ανέφερε, ενώ δεχόταν χτυπήματα έβγαλε το μαχαίρι που είχε πάνω του για επαγγελματικούς λόγους και κινήθηκε χωρίς να βλέπει καθαρά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον 20χρονο.

Ο 23χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, παράνομη οπλοφορία και απείθεια, ενώ εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στη συμπλοκή, καθώς και για την πλήρη καταγραφή των κινήσεών τους πριν και μετά το περιστατικό.