Η νικηφόρα αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Ολυμπιακό, που στρέφει την προσοχή του στο επόμενο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Μπασκόνια την Πέμπτη (19/3, 21:15), στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Οι «Ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τη μάχη τους με στόχο την είσοδο στην πρώτη τετράδα, που εξασφαλίζει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs και τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός πιθανού πέμπτου αγώνα μπροστά στο κοινό τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Πέμπτη 19 Μαρτίου 21:15: Ολυμπιακός – Μπασκόνια (32η αγωνιστική)

Τρίτη 24 Μαρτίου 21:30: Βαλένθια – Ολυμπιακός (33η αγωνιστική)

Παρασκευή 3 Απριλίου 21:00: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (35η αγωνιστική)

Τρίτη 7 Απριλίου 21:15: Ολυμπιακός – Ρεάλ (36η αγωνιστική)

Πέμπτη 9 Απριλίου 21:05: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός * (37η αγωνιστική)

Πέμπτη 16 Απριλίου 21:15: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (38η αγωνιστική)

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-9

Ολυμπιακός 21-11

Ρεάλ Μαδρίτης 20-11

Βαλένθια 20-11

Χάποελ Τελ Αβίβ 19-11

Ερυθρός Αστέρας 18-13

Ζάλγκιρις 17-14

Μονακό 17-14

Παναθηναϊκός 17-14

Μπαρτσελόνα 17-14

Dubai Basketball 16-15

Αρμάνι Μιλάνο 16-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16

Μπάγερν Μονάχου 13-18

Βίρτους Μπολόνια 13-18

Παρί 12-20

Παρτίζαν 11-20

Αναντολού Εφές 10-21

Μπασκόνια 9-22

Βιλερμπάν 8-23