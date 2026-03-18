Αν σας λέγαμε ότι το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση, θα λέγατε «Αποκλείεται!». Επειδή όμως στις μέρες μας τίποτα δεν αποκλείεται, το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση!

«Εγώ θα σας τα πω!» είναι ο τίτλος της παράστασης, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ζωντανή τετραμελή ορχήστρα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και δέκα εξαιρετικούς πρωταγωνιστές: Δημήτρης Πιατάς, Χρύσα Ρώπα, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου.

Η νέα μεγάλη παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου φέρνει στη σκηνή τη ζωντάνια της ελληνικής επιθεώρησης, με σύγχρονη λοξή ματιά, πρωτότυπα κείμενα, δυναμική μουσική και μια λαμπερή ομάδα ηθοποιών.

Με αιχμηρό χιούμορ, χορταστική πολιτική σάτιρα (γιατί αλλιώς δε γίνεται) και εκρηκτική ενέργεια, το Εγώ θα σας τα πω! έρχεται για να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας.

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι, με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, όπως τη βλέπει η επιθεώρηση!

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Κείμενα, Στίχοι τραγουδιών: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης

Πρωτότυπα τραγούδια, Μουσική, Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα, Κωστής Πυρένης ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Βαγγέλης Οικονόμου μπάσο, Δημήτρης Τσόλης τύμπανα, programming

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Πιατάς, Χρύσα Ρώπα, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου

Πρώτοι σταθμοί περιοδείας

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

4, 5, 6 & 7 Ιουνίου, 21:00

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

23 Ιουνίου, 21:00

