Το κυβερνών Κόμμα Εργατών της Κορέας στη Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε μια σαρωτική επικράτηση στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2026, με ποσοστό άνω του 99,93% των ψήφων υπέρ των εγκεκριμένων υποψηφίων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου, καταγράφοντας σχεδόν απόλυτη συμμετοχή που άγγιξε το 99,99%.

Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει περαιτέρω την εξουσία του ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς το κοινοβούλιο θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ένα σώμα που επικυρώνει αποφάσεις που λαμβάνονται από το κυβερνών κόμμα και την ανώτατη ηγεσία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τρεις εβδομάδες μετά τον εκ νέου διορισμό του Κιμ Γιονγκ Ουν στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος Εργατών, γεγονός που ενισχύει τον έλεγχό του στο κόμμα, το κράτος και τον στρατιωτικό μηχανισμό, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων οικονομικών πιέσεων.

Η νέα Εθνοσυνέλευση, η οποία συνήθως έχει πενταετή θητεία, αναμένεται να συγκληθεί αργότερα μέσα στον μήνα, προκειμένου να εγκρίνει βασικούς κρατικούς διορισμούς, να επικυρώσει τον εθνικό προϋπολογισμό και να προωθήσει τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την ηγεσία.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα προχωρήσει στην επισημοποίηση ηγετικών θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της επαναβεβαίωσης του Κιμ Γιονγκ Ουν ως επικεφαλής της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας, το διαδίκτυο πήρε «φωτιά», με κύμα αντιδράσεων να εκδηλώνεται κυρίως στην πλατφόρμα «X», όπου χιλιάδες χρήστες σχολίασαν με έντονα σαρκαστικό ύφος τις εξελίξεις.

Στο επίκεντρο των σχολίων βρέθηκε το ποσοστό του 0,07%, το οποίο αποδίδεται σε όσους δεν υποστήριξαν το καθεστώς. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτέλεσε αφορμή για μαζικές αναρτήσεις, με τη φράση «Βρείτε το 0,07%» να κυριαρχεί, μετατρέποντας το θέμα σε ένα από τα πιο δημοφιλή και πολυσυζητημένα στο διαδίκτυο.