Ένα πραγματικά ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στον αγώνα των Θάντερ με τους Μάτζικ, με τον Άλεξ Καρούζο να κλέβει την παράσταση με έναν απρόσμενο και χιουμοριστικό τρόπο. Παρότι οι Θάντερ εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα playoffs χάρη στη νίκη τους στο Ορλάντο και την εντυπωσιακή εμφάνιση του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 40 πόντους, το στιγμιότυπο που συζητήθηκε περισσότερο είχε άλλον πρωταγωνιστή.

Στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο Καρούζο πήρε μια εντελώς αντισυμβατική απόφαση: προσπάθησε να σταματήσει τον Τρίσταν Ντα Σίλβα χρησιμοποιώντας το… παπούτσι του. Το παπούτσι του είχε βγει κατά τη φάση και, αντιλαμβανόμενος ότι δεν προλάβαινε να ανακόψει κανονικά την προσπάθεια προς το καλάθι, το άρπαξε και επιχείρησε να κόψει τη φάση με αυτό.

Η προσπάθειά του όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά οδήγησε σε καλάθι για τον αντίπαλο και τεχνική ποινή εις βάρος του. Μετά τον αγώνα, ο ίδιος εξήγησε ότι η αντίδρασή του ήταν καθαρά στιγμιαία και αυθόρμητη.

«Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Εκείνη τη στιγμή απλώς αντέδρασα χωρίς να το σκεφτώ. Πίστεψα ότι ίσως μπορούσα να κόψω τη φάση και δεν ήξερα τι ακριβώς θα σφύριζαν οι διαιτητές. Αν γνώριζα ότι θα μετρούσε ως goaltending μαζί με τεχνική ποινή – ουσιαστικά τρεις πόντοι – μάλλον δεν θα το έκανα. Μόλις βρέθηκα με το παπούτσι στο χέρι, μου πέρασε από το μυαλό να το χρησιμοποιήσω για να σταματήσω τη μπάλα. Δεν υπήρχε κάποια κακή πρόθεση, απλώς ήθελα να κάνω μια προσπάθεια. Είναι από εκείνες τις παράξενες στιγμές στο NBA που δύσκολα θα ξαναδούμε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.