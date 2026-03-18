Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 18/3 η κίνηση σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Μεσογείων.

Ειδικότερα, σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα. Αυξημένη επίσης είναι η κίνηση και στην Πέτρου Ράλλη ενώ προβλήματα παρατηρούνται επίσης σε Κατεχάκη, Β. Σοφίας, Καλλιρόης, Σταδίου και Λ. Συγγρού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Ανθούσα εώς Κηφισίας,

10΄-15΄ από Πλακεντίας εώς Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.