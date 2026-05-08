Τα εγκαίνια του νέου δικηγορικού γραφείου της Έφης Αχτσιόγλου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 6/5, στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή πολλών στελεχών από τον πολιτικό χώρο.

Στο δικηγορικό γραφείο που βρίσκεται στον έκτο όροφο στην οδό Ηπείρου 1 βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου και Θεανώ Φωτίου, και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης.

Εκεί ήταν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Το «παρών» στα εγκαίνια του δικηγορικού γραφείου της βουλευτού της Νέας Αριστεράς έδωσε και η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, καθώς και ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλειάδης.

Παραβρέθηκαν επίσης ο –συνάδελφος νομικός και βουλευτής– Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, εκεί ήταν και συνδικαλιστές και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων. Μεταξύ τους και οι Νίκος Φωτόπουλος και Κώστας Γενιδούνιας από τη ΓΣΕΕ, καθώς και ο Γιώργος Πετρόπουλος από την ΑΔΕΔΥ.