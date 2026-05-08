Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 8/5 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας ενώ προβλήματα υπάρχουν στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα, λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραγιώργη Σερβίας από το ύψος της πλατείας Συντάγματος.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού, ιδίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Αιγάλεω, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο κατά διαστήματα.

Επίσης με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα από Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

