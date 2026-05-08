Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σημαντική υπέρβαση με τα δύο «διπλά» στη Βαλένθια, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στη σειρά, όμως δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει την Τετάρτη μπροστά στο κοινό του. Παρότι για περίπου 35 λεπτά επέτρεψε στους Ισπανούς να επιβάλουν τον ρυθμό τους, στο φινάλε επιχείρησε μια μεγάλη ανατροπή με μπροστάρηδες τον Σορτς (17 πόντοι) και τον Ρογκαβόπουλο (16 πόντοι), την ώρα που ο Ναν είχε αποβληθεί με πέντε φάουλ.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε δύο κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως δεν βρήκαν στόχο και έτσι οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 87-91, χάνοντας την πρώτη ευκαιρία να «σφραγίσουν» την πρόκριση.

Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε αισιόδοξος μετά το τέλος του αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα του παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στον στόχο της πρόκρισης: «Είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα τελειώσουμε τη σειρά στην έδρα μας». Ο Τούρκος τεχνικός αποβλήθηκε στο Game 3, μετά από έντονο επεισόδιο με τον προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, με την ένταση να ξεφεύγει αρκετά.

Η Βαλένθια κατάφερε στο τρίτο παιχνίδι να πάρει αυτό που έχασε στα δύο πρώτα, παρουσιάζοντας για μεγάλο διάστημα το μπάσκετ που τη χαρακτηρίζει και φτάνοντας δίκαια στη νίκη. Οι Ισπανοί έτρεξαν εξαιρετικά το γήπεδο, με χαρακτηριστικό στοιχείο πως οι 37 από τους 91 πόντους τους προήλθαν από επιθέσεις στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα.

Κορυφαίοι ήταν οι Μοντέρο και Μπάντιο, που σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ με τη δημιουργία τους συμμετείχαν συνολικά σε 58 από τους 91 πόντους της ομάδας τους. Πολύτιμες βοήθειες έδωσαν επίσης οι Τέιλορ και Τόμπσον με 14 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα αποτελεσματική αποδείχθηκε και η αμυντική προσέγγιση πάνω στον Ναν, με το διαρκές double team στα pick and roll να περιορίζει σημαντικά την επιρροή του στο παιχνίδι.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρθηκε τόσο στην ένταση με τον Αταμάν όσο και στη γενικότερη ατμόσφαιρα της σειράς, δηλώνοντας πως δεν αισθάνεται περήφανος για όσα συνέβησαν, αλλά υποστήριξε επίσης πως ο Αταμάν ασκούσε πίεση προς τη διαιτησία ήδη από τα πρώτα παιχνίδια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, σημαντική είναι η απουσία του Πουέρτο (5,2 πόντοι, 2,5 ριμπάουντ), ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο παιχνίδι και, σύμφωνα με τον προπονητή του, θα μείνει εκτός τόσο από τη σημερινή αναμέτρηση όσο και από πιθανό πέμπτο παιχνίδι.