Η μάχη για την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών στον χώρο της τεχνολογίας αλλάζει ριζικά τους όρους της αγοράς εργασίας, με τις επιχειρήσεις να διαπιστώνουν ότι οι υψηλοί μισθοί δεν αρκούν πλέον για να κερδίσουν τους εργαζόμενους που διαθέτουν δεξιότητες στην τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η ευελιξία στην εργασία, τα υβριδικά μοντέλα απασχόλησης και η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εξελίσσονται στα βασικά «όπλα» των εταιρειών που επιδιώκουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα της International Workplace Group, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ευέλικτων χώρων εργασίας διεθνώς, στην οποία ανήκουν brands όπως το Spaces και το Regus. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 83% των επιχειρηματικών στελεχών θεωρεί ότι δεξιότητες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και ο προγραμματισμός αποτελούν πλέον βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις.

Μάλιστα, η τεχνολογική εξειδίκευση φαίνεται πως αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ακόμη και από τα ακαδημαϊκά προσόντα. Ένας στους πέντε εργοδότες δηλώνει ότι αξιολογεί περισσότερο τις ψηφιακές δεξιότητες υψηλού επιπέδου σε σχέση με τα παραδοσιακά πτυχία, ενώ μόλις το 5% θεωρεί την πανεπιστημιακή εκπαίδευση το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής προσωπικού.

Η στροφή αυτή αποτυπώνει τις βαθιές αλλαγές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν ισχυρή γνώση εργαλείων ΑΙ μπορούν να αυτοματοποιούν χρονοβόρες διαδικασίες, να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και να λαμβάνουν αποφάσεις ταχύτερα από ποτέ. Στην πράξη, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν σε στελέχη νεότερης ηλικίας να αναλαμβάνουν πιο σύνθετους ρόλους πολύ νωρίτερα σε σχέση με το παρελθόν.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών. Περίπου τα δύο τρίτα των διοικητικών στελεχών δηλώνουν ότι η αναζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών τεχνολογίας έχει γίνει δυσκολότερη από ποτέ, ενώ οι μισές επιχειρήσεις παραδέχονται ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ευελιξία στην εργασία αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 72% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η δυνατότητα υβριδικής ή ευέλικτης εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προσελκύσουν ταλαντούχους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας. Στις νεότερες γενιές το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο, φτάνοντας το 80% για τη Gen Z και το 79% για τους millennials.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στις στρατηγικές προσλήψεων. Για πρώτη φορά, η ευέλικτη εργασία εμφανίζεται ως σημαντικότερο κίνητρο από τις υψηλές αποδοχές. Το 37% των οργανισμών δηλώνει ότι επενδύει κυρίως σε υβριδικά μοντέλα εργασίας για να προσελκύσει κορυφαία στελέχη, έναντι 35% που δίνει προτεραιότητα στους μισθούς και τα οικονομικά πακέτα.

Παράλληλα, περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις εργοδότες εκτιμούν ότι οι εταιρείες που προσφέρουν υβριδική εργασία διαθέτουν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Η τάση αυτή συνδέεται άμεσα με τις νέες προτεραιότητες των εργαζομένων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι φαίνεται να αξιολογούν περισσότερο την ποιότητα ζωής και την ευελιξία σε σχέση με το ύψος των αποδοχών.

Η αλλαγή φιλοσοφίας επηρεάζει και τη δομή των διοικητικών ομάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 59% των επιχειρήσεων σχεδιάζει μέσα στον επόμενο χρόνο να ενισχύσει τα στελέχη διοίκησης με περισσότερους επαγγελματίες τεχνολογίας. Παράλληλα, σχεδόν μία στις τέσσερις εταιρείες τοποθετεί πλέον εργαζόμενους κάτω των 30 ετών σε ηγετικές θέσεις, πολύ νωρίτερα από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν.

Η επιρροή της Gen Z αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρή και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Προηγούμενη έρευνα της IWG έδειξε ότι πολλοί νεότεροι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση παλαιότερων στελεχών πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των ομάδων.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της IWG, Mark Dixon, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις που επιμένουν σε παραδοσιακά μοντέλα εργασίας κινδυνεύουν να χάσουν τη μάχη για την προσέλκυση στελεχών υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης. Όπως σημείωσε, η ευελιξία δεν αποτελεί πλέον προαιρετική παροχή, αλλά βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία που μετασχηματίζεται με ταχύτητα από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες.