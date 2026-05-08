Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου, στην Κρήτη, όταν ένας 56χρονος σκοτώθηκε από διερχόμενο όχημα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Αναλυτικότερα, το δυστύχημα έγινε στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ στον ΒΟΑΚ. Ο άνδρας βρισκόταν πεζός επί του οδικού άξονα σε σημείο με ανεπαρκή φωτισμό, όταν ένα διερχόμενο όχημα δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον παρέσυρε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ του πραγματοποιήθηκε και αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Ο νεαρός άνδρας στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.