Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης, η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2025.

Θυμίζεται ότι η 26χρονη και ο 44χρονος, που έφτασαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με διαφορά λίγων λεπτών, κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού που το οδήγησε στο θάνατο.

Για την υπόθεση και τις δραματικές στιγμές που βίωσε το παιδί -τα οποία αποτυπώνονται και στη δικογραφία που συντάχθηκε- μίλησε στο Action24 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου η ψυχολόγος, Φραντζέσκα Καραγιάννη.

«Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να είναι μητέρα. Μία γυναίκα η οποία χτυπά και φέρεται με έναν τέτοιο τρόπο στο παιδί της, μας βάζει σε έναν προβληματισμό γιατί η βία είχε κλιμάκωση, άρα η ίδια συνειδητοποιούσε, έβλεπε μπροστά στα μάτια της τα αποτελέσματα της πράξης της και όχι μόνο δεν σταματούσε, αλλά συνέχιζε με έναν πιο έντονο ρυθμό, μένος και βία».

«Είχαν το παιδί σαν ένα είδος “παιχνιδιού” μεταξύ τους. Μία αθώα ψυχή την οποία τη μεταχειρίζονταν ουσιαστικά σαν αντικείμενο, σαν εργαλείο προκειμένου να βγάζουν το μένος, τον θυμό τους. Αυτό είναι παθολογία», συμπλήρωσε η ίδια.

«Είναι θλιβερό εν έτη 2026 να υπάρχουν τέτοια συμβάντα και να μην υπάρχει έλεγχος και ευαισθητοποίηση για το τι σημαίνει γονεϊκότητα».

«Χρειάζεται να δώσουμε μία φωνή στον κόσμο, ώστε να ενεργοποιούνται όταν ακούνε τέτοια συμβάντα. Αυτό (σ.σ. η κακοποίηση του 3χρονου Άγγελου) ήταν κάτι που δεν έγινε μία φορά», τόνισε.

«Δεν με ρώτησε για το παιδί της, με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά – Ήταν σαν αναίσθητη»

Σόκαρε αστυνομικός που κατέθεσε στη δίκη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 3χρονου Άγγελου, καθώς ανέφερε ότι η μητέρα αδιαφορούσε για το παιδί της, ακόμη και όταν εκείνο πάλευε να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα, περιγράφοντας την κατάσταση στο σπίτι, κατέθεσε ότι εντόπισε σπασμένα κομμάτια από την κούνια, που χρησιμοποιούσε η μητέρα και ο σύντροφός της για να δέρνουν τον μικρό, ώστε να κάνει ησυχία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο αστυνομικός κατέθεσε ότι η μητέρα ισχυρίστηκε πως όταν έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ, το παιδί ήταν καλά και πως όταν επέστρεψε το βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η 27χρονη βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση, ενώ του είπε ότι η ίδια φώναξε τη γειτόνισσα, η οποία κάλεσε το ασθενοφόρο.

Κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η γυναίκα φέρεται να άλλαξε τα λεγόμενά της και να ανέφερε ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που χτυπούσε το παιδί. Ο αστυνομικός περιέγραψε επίσης τη στάση της μητέρας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και η ίδια χωρίς ταραχή, παρότι της είπα ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη».

Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, γεγονός που ο αστυνομικός ανέφερε στην κατάθεσή του επισημαίνοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά».