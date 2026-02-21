Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή (22/2) τον ΟΦΗ εκτός έδρας και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν, οι οποίοι δεν κατάφεραν να προπονηθούν.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στο πρωτάθλημα προκειμένου να συνεχίσουν το κυνήγι της 4ης θέσης και παράλληλα να τονώσουν την ψυχολογία τους ενόψει της ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν στο Europa League.

Τα προβλήματα, όμως, είναι αρκετά, καθώς ακόμη δύο παίκτες τέθηκαν νοκ άουτ. Ο λόγος για τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης, έκαναν αποφόρτιση και δεν είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τους Κρητικούς.

Απουσίες που έρχονται να προστεθούν σε αυτές των Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό, Τσιριβέγια και Κώτσιρα, με τον Μπενίτεθ να παίρνει στην αποστολή τούς Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπρια, Κάτρη, Σιώπη, Σάντσες, Τεττέη, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρη, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδη, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλο, Γιάγκουσιτς.