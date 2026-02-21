Στα ύψη οδηγήθηκε η ένταση στον αέρα του MEGA, όταν ο γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς, ο οποίος συνελήφθη μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο, συνομίλησε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με παρέμβασή του στις «Εξελίξεις Τώρα», σημείωσε:

«Ξέρει καλά να το παίζει επαναστάτης, αλλά όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση να είσαι έτοιμος να αναλαμβάνεις την ευθύνη».

«Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω ‘χαρίσει’. Πάει πολύ», λέει απευθυνόμενος στον κ. Ζιαζιά.

«Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο τελικά. Μην παίζουν με την καλοσύνη και την ευγένειά μου», λέει ο υπουργός.

«Μαζεύτηκαν οι τραμπούκοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ, έδειραν την Αστυνομία».

«Ο στόχος τους ήταν να μην μπει ο υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο.Τις επόμενες ήμερες θα ξαναπάω στο νοσοκομείο της Νίκαιας», δήλωσε ο υπουργός.

«Στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος. (…) Αυτό που ήθελε να κάνει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση ήταν να δώσει ένα σήμα ότι όποιος διαμαρτύρεται πάμε σε ένα νέο level» είπε νωρίτερα ο γιατρός και πρωταγωνιστής του επεισοδίου, Δημήτρης Ζιαζιάς, παθολόγος Γενικού Κρατικού νοσοκομείου Νίκαιας.

«Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουμε διαδήλωση».

«Δεν του αξίζει ούτε να τον φτύσεις. (…) Έχω μάθει τις διαφορές μου να τις εκφράζω με συλλογικό τρόπο, μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων», συμπληρώνει, τονίζοντας:

«Αυτές οι εικόνες είναι χούντα».

«Έφτιαξε ένα σκηνικό στο οποίο δήθεν απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα και έφερε δυνάμεις καταστολής σαν να είμαστε στη χούντα», επισημαίνει.

«Αυτό που τον ενόχλησε ήταν ότι δεν ήμασταν μειοψηφία».

Για το θέμα μίλησε στο MEGA και ο Πάνος Παπανικολάου, ΓΓ ΟΕΝΓΕ.