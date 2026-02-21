Ο Ολυμπιακός ήταν πίσω με 29-45 κόντρα στον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε λόγο για «ντροπή», μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης με τους «ερυθρόλευκους» και τους «πράσινους» να διεκδικούν το κύπελλο και το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο ισορροπημένο όσο θα περίμενε κανείς.

Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 45-29 και ο Βεζένκον, από την πλευρά του Ολυμπιακού, έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ και… δεν μάσησε τα λόγια του.

«Αυτό που παρουσιάζουμε και στην άμυνα και στην επίθεση είναι ντροπή, πρέπει να μπούμε πιο δυνατά, παίζουν πιο σκληρά από εμάς, παίζουν καλύτερα από εμάς, πρέπει να αντιδράσουμε», ήταν τα λόγια του Βούλγαρου φόργουορντ.